Олег Лавричев: «Путь служения науке выбирают смелые и самоотверженные люди, одержимые идеей совершенствования мира»

Уважаемые нижегородцы!

Поздравляю вас с Днем российской науки!

Путь служения науке выбирают смелые и самоотверженные люди, одержимые идеей совершенствования мира. Сегодня нижегородская наука представлена комплексом научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и промышленных предприятий, занимающихся разработками в области физики, атомной энергетики, химии, механики, машиностроения, радиотехники, электроники, микробиологии, эпидемиологии, иммунологии и многих других направлениях.

Первоначальное звено науки – высшие учебные заведения, ежегодно принимают российских и иностранных абитуриентов и выпускают высококлассных специалистов в различных областях, а молодые ученые достойно продолжают славные традиции нижегородских научных школ.

Наверное, не существует людей, не слышавших об Иване Кулибине, Николае Лобачевском, Андрее Сахарове, Ростиславе Алексееве, Борисе Королеве, Ирине Блохиной – они наша история и гордость! А сколько наших современников добились признания благодаря своему вкладу в науку! Наш земляк, известный советский и российский физик Александр Сергеев занимает сегодня пост президента Российской академии наук.

Общество развивается именно благодаря постоянному стремлению ученых расшифровать неизвестное и найти ответы на все вопросы. Мы исследуем планету и покоряем космос, можем заглянуть далеко в прошлое и спрогнозировать будущее, пытаемся продлить жизнь человека, делаем открытия, позволяющие решать целый ряд насущных проблем.

И каждый раз новости науки вызывают восхищение и гордость, будь то разработка вакцин против новых инфекций, создание уникальной антенны для диагностики заболеваний без хирургического вмешательства или автоматизация массовых полетов беспилотников и киберзащита электрических сетей. Все очень важно и за все мы благодарны нашим ученым.

По инициативе Президента РФ Владимира Путина в нашей стране объявлено Десятилетие науки и технологий. Я уверен, нижегородские ученые внесут достойный вклад в развитие российской фундаментальной и прикладной науки, и сделают немало открытий мирового уровня.

Желаю всем искателям истины счастья, здоровья, неиссякаемой творческой энергии, вдохновения и признания!