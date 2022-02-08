Новое оборудования для диффузии сахара установят на Сергачском сахарном заводе

На Сергачском сахарном заводе установят новое оборудования для диффузии сахара. Оно появится уже ксентябрю 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга АФГ Националь.

Так, вложения в модернизацию завода составят более 270 млн рублей. Ожидается, что после запуска установки производственная мощность завода увеличится на 30%, а потери сырья уменьшатся.

- Старая диффузия на ССЗ была в эксплуатации более 30 лет. Сейчас ее демонтаж уже завершён, площадку готовят для установки нового «сердца» завода, которое увеличит мощности переработки до 4,5 тысяч тонн свёклы в сутки. Для строительных работ привлекли дополнительно более 250 сотрудников, - сообщают в пресс-службе агрохолдинга.

Несмотря на то, что прошлый год был сложным для свеклосахарного бизнеса Нижегородской области из-за засухи, предприятию удалось перевыполнить план по выручке на 10% - с учетом текущего уровня мировых цен и лучших по стране показателей выхода сахара из сырья – 16,7%.

Стоит отметить, что сейчас также идет системная работа по повышению экологической безопасности производства и глубокой переработки. Агрофирма «Весна», в структуру которой входит Сергачский сахарныйзавод, успешно развивает в регионе ряд направлений таких, как выращивание и семеноводство зерновых и бобовых, испытания гибридов сахарной свеклы. Так, на 2022 год запланировано обновление парка техники и строительство складов и семенной линии - инвестплан всей группы компаний на текущий год составляет более 200 млн рублей.