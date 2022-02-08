Специалисты «Нижновэнерго» приняли более 615 тысяч обращений потребителей в 2021 году.

В ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» подвели итоги работы с потребителями в 2021 году. В указанный период специалисты энергосетевой компании приняли более 615 тыс. обращений потребителей, в том числе 76 тыс. обращений из них – дистанционно.

Напомним, что с начала апреля 2021 года в рамках мер по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции все центры обслуживания потребителей «Россети Центр и Приволжье» были переведены на работу в онлайн режим. 77 тыс. обращений касались услуги технологического присоединения, 19 тыс. – оказание дополнительных услуг.

Помимо технологического присоединения востребованы услуги по предоставлению технических ресурсов (получение справок о наличии/отсутствии электрических сетей на участке заявителя, согласование работ в охранных зонах электросетевого хозяйства, допуск сторонних лиц для выполнения работ на электросетевых объектах и т.д.), переустройству сетевых объектов.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» напоминает потребителям о возможности получить услуги в дистанционном формате, посредством интерактивных сервисов: на едином портале электросетевых услуг – ТП.РФ портал-тп.рф, портале СветлаяСтрана.рф. Также можно проконсультироваться по бесплатному круглосуточному номеру Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8 (800) 220-0-220.

«В прошлом году для удобства потребителей мы запустили обновленную версию портала электросетевых услуг, где можно подать заявку на технологическое присоединение, на модернизацию и обслуживание систем наружного освещения, техническое обслуживание, ремонт и диагностику электрооборудования. Всеми услугами электронного сервиса потребители активно пользуются – это мы видим по количеству поступающих заявок. В современных реалиях такие интерактивные сервисы – незаменимый инструмент, помогающий сэкономить время и получить результат», – сказал заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директор филиала «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.