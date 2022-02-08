Глеб Никитин: На поликлиники легла большая нагрузка, но они справляются Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Стационары переживают пятую волну коронавируса гораздо легче, основная нагрузка сейчас легла на поликлиники. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в эфире телеканала «Россия 24» 7 февраля.

По его словам, сейчас в нижегородских больницах развернуто 6200 коек для коронавирусных пациентов, в то время как во время четвертой волны их число составляло 9400 коек. При этом резерв в 20% свободных коек минздрав держит всегда.

- Медики говорят, что количество тяжелых и средне-тяжелых пациентов гораздо меньше, чем в предыдущие волны, и стационары эту волну переживают гораздо легче. Очень сильная нагрузка сейчас легла на поликлиники . Конечно, мы им всячески помогаем: и лекарствами, и ресурсами, и волонтерами, - рассказал глава региона.

Он также отметил, что привитые люди, если они заболели ковидом, практически не требуют госпитализации – это «единичные случаи».

- Вакцина реально защищает как от заболевания, так и от тяжелого течения. Она работает на более легкое течение болезни. Но также есть и отличия самого штамма: «омикрон» протекает в основном как ОРВИ или легкий грипп, - сказал Глеб Никитин.

Сейчас в Нижегородской области наблюдаются рекордно высокие цифры по числу заболевших: за минувшие сутки выявлено более 4 тысяч новых случаев COVID, таких показателей не было ни в одну предыдущую волну. Вполне логично, что все нижегородские поликлиники погрязли в огромных очередях – кто-то болен и хочет попасть к врачу, кто-то выздоровел и желает закрыть больничный. Фотографии гигантских очередей ежедневно появляются в нижегородских пабликах в соцсетях. Однако Глеб Никитин говорит, что поликлиники справляются с наплывом пациентов.

- Больничный лист можно открыть по звонку – это сильно разгрузило систему. Мы дополнительно усилили колл-центры, работает линия 122, любой человек может переговорить с врачом, может получить рекомендации и оценку по телефону. Все это приводит к тому, что амбулаторное звено тоже справляется, - заключил губернатор.