Пропавший в Нижнем Новгороде 15-летний подросток найден живым

В Нижнем Новгороде завершились поиски 15-летнего подростка, который пропал в центре города 7 февраля. Вечером того же дня он был найден живым, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер» около 22 часов.

- Найден, жив, - написали поисковики. Где школьник был всё это время, не уточняется.

Напомним, 15-летний мальчик пропал в районе улицы Родниковой: утром он ушел в лицей №40 на занятия, но по дороге куда-то пропал. Тревогу забили, когда он не появился на уроках. К счастью, спустя несколько часов поисков он нашелся.