Памятник архитектуры в Сормове продают за 197 млн рублей

Памятник архитектуры, расположенный в центре Сормовского района, продают в Нижнем Новгороде за 197 миллионов рублей. Речь идёт о трёхэтажном здании Второго Сормовского общественного собрания по улице Коминтерна, 166. Как сообщает Gipernn.ru, его построили в 1904-1905 годах по проекту П.П. Малиновского. Затем здание реконструировали в 2013 году.

Помимо самого объекта культурного наследия, новому владельцу дома достанется и готовый бизнес. Продавец подтверждает, что всё здание занимают арендаторы с долгосрочными контрактами. Цоколь и первый этаж занял продуктовый супермаркет (Спар), второй этаж — магазин бытовой, компьютерной и цифровой техники (DNS), а третий предоставлен офисам.

Продающийся дом имеет площадь 1 408 квадратных метров. К числу его преимуществ можно отнести расположение возле остановки общественного транспорта. Продавец уверяет, что объект имеет высокую проходимость.