Коммунальные службы Нижнего Новгорода готовятся к очередному снегопаду, предстоящему на этой неделе. Соответствующее поручение дал мэр города Юрий Шалабаев. Если верить синоптикам, снегопад должен начаться во вторник, 8 февраля, а усилиться – в среду. Ранее "КП – Нижний Новгород" подробно рассказала о прогнозе погоды на предстоящую неделю (7-13 февраля).

– Синоптики прогнозируют увеличение снежного покрова за два дня до 7 сантиметров. Особенно сильный снегопад ожидается в среду, поэтому я дал поручение дорожникам оперативно мониторить погодную ситуацию: необходимо заранее обработать проезжие части, после чего начать расчистку основных магистралей, – подчеркнул градоначальник.

В том числе Юрий Шалабаев наказал привести в порядок ещё неубранные места и особое внимание уделить ликвидации сосулек с крыш домов.

– Зима постепенно выходит на финишную прямую, но мы не должны расслабляться – впереди ещё как минимум месяц, поэтому держим ситуацию на контроле и работаем в усиленном режиме, – обратился к главам районов Нижнего Новгорода, а также к руководителям ДУКов и ТСЖ мэр.