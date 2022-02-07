137 нижегородских подростков привились от коронавируса

Уже 137 подростков Нижегородской области привились от коронавируса, согласно последним данным министерства здравоохранения региона от 7 февраля 2022 года. Этими сведениями поделились в pravda-nn.ru.

Напомним, ранее заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов утверждал, что множество звонков на горячую линию "122" поступает от детей с просьбами записать их на вакцинацию от коронавируса.

Вакцинация подростков специальной детской вакциной "Спутник М" уже стартовала в Нижегородской области. Дети возрастом до 15 лет могут пройти её только с согласия родителей, а после 15 лет могут принимать решение самостоятельно.

СПРАВКА:

Единый номер телефона "122" существует для вопросов, связанных с коронавирусом ("коронавирусный телефон"). По нему можно узнать обо всём, что связано с пандемией.