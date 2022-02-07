Школа из Дзержинска приняла участие в проекте «Сменка»

В 2021 году Дзержинск стал одной из площадок проекта по ремонту школьных кабинетов «Сменка». Благодаря ему в школе № 26 был отремонтирован кабинет химии и биологии, где занимаются ученики среднего и старшего звена. Принять участие в проекте и обновить свой кабинет решила учитель химии, участница программы «Учитель для России» Анна Згонникова.

«Современному учителю очень важно быть неравнодушным, следить за новыми веяниями, брать самое лучшее и внедрять в свою работу. Это касается не только школьных уроков, но и отношения к работе в целом. Оформление кабинета – важная ее часть: здесь и ученики, и сам учитель проводят немало времени, и хочется, чтобы это помещение было максимально удобным, а обстановка способствовала продуктивной работе. Победа Анны в проекте «Сменка» – это хорошее подтверждение того, что все начинается с желания, стоит лишь приложить определенные усилия», - сказала заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева.

По мнению Анны Згонниковой, отношение детей к школе и учебе сильно зависит от внешней обстановки и оформления кабинетов, в которых они учатся. «Намного приятнее заниматься в светлом помещении, где нет лишних вещей вроде больших захламленных шкафов и пыльных полок. Мне хотелось, чтобы кабинет был удобным и для меня, и для ребят, приходящих на уроки. Чтобы он был информативным и удобно разделялся на несколько зон в течение урока, а ребятам было приятно здесь находиться, проводить опыты и выполнять лабораторные работы. Проект «Сменка» оказался отличной возможностью осуществить мою маленькую мечту и здорово преобразить кабинет», - поделилась Анна.

Проект «Сменка» был создан бывшими учителями информатики из Санкт-Петербурга – Марией Плоткиной и Ариной Нуриахметовой. Конкурс на бесплатный ремонт кабинета они запустили в июне 2021 года и за месяц собрали более 800 заявок от учителей, учеников, родителей и неравнодушных людей со всей России. Из них были выбраны 4 победителя: кабинеты в школах села Можга Республики Удмуртия, села Новомоношкино Алтайского края, Санкт-Петербурга и Дзержинска.

«При выборе участников проекта была важна высокая мотивация со стороны принимающей стороны. Насколько сами учителя готовы к участию в этом проекте, могут ли они предоставить нам транспорт и помочь сделать ремонт. Мы не ремонтная бригада и не шоу «Фазенда», ведущий которого говорит: «Так, вы освободите помещение и через семь дней вы его не узнаете». В «Сменке» все должны быть максимально вовлечены в работу: и учителя, и ученики, и их родители. И если все эти пункты у нас совпадали, то мы с радостью готовы были выехать к ним, - поделилась Арина Нуриахметова. – Мы хотим помочь вдохновиться на работу молодым учителям и взглянуть на школьный кабинет другими глазами тем, кто работает в школе много лет».

Во время ремонта в кабинете были заново оштукатурены и покрашены в новый цвет стены и вытяжной шкаф, заменен линолеум и установлены выставочные стенды для размещения демонстрационных моделей. Ремонт длился почти месяц и полностью завершился к началу учебного года. На прошлой неделе на YouTube-канале проекта было опубликовано видео, где зафиксированы все этапы ремонта в школе № 26.

Напомним, в 2022 году в Дзержинске будет продолжена ремонтная кампания учреждений социальной сферы, стартовавшая прошлым летом. Всего в 2021 году на эти цели была выделена рекордная сумма – более 150 млн рублей. В текущем году работы разного уровня сложности запланированы во всех школах и детских садах города, а также в пяти учреждениях дополнительного образования. В этом году акцент будет сделан на капитальный ремонт и обновление школьных столовых общей стоимостью почти 17,5 млн рублей. Среди учреждений, где пройдут работы по обновлению столовых, – школы №№ 9, 12, 16, 22 и 40.