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Происшествия7 февраля 2022 14:25

Житель Павлова во время пьянки избил двух своих гостей до смерти

В настоящее время он заключён под стражу
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Под стражу заключен 36-летний местный житель Павлова, он обвиняется в убийстве двух мужчина. По этому факту возбуждено два уголовных дела по статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, произошло всё 4 февраля 2022 года в одной из квартир по улице Карла Маркса в небольшом городке Горбатов Павловского района, - рассказали в ведомстве. - У обвиняемого в гостях было несколько знакомых, все вместе они распивали спиртное, пока хозяин квартиры вдруг не кинулся на 61-летнего мужчину.

Обвиняемый жестоко избил гостя, а когда тот перестал подавать признаки жизни, вынес тело на улицу. Однако на этом ужасающая история не закончилась, через некоторое время хозяин квартиры накинулся на другого гостя и избил его. 31-летнего пострадавшего он вывел из дома на улицу и, усадив на лавку, оставил.

Тела обоих мужчин обнаружили местные жители.

- Свою вину в совершении двух эпизодов преступления мужчина признал, - подчеркнули следователи.

В настоящее время оба уголовных дела соединены следователями СК в одно производство.

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