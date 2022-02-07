Ремонт после пожара завершился в жилом доме на Пискунова

Аварийно-восстановительные работы после пожара завершились в жилом доме по улице Пискунова, 18а. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской мэрии. Напомним, что пожар случился там в ноябре прошлого года по причине неисправности электропроводки в комнате одной из квартир трёхэтажного дома. В тот момент в здании находились 12 человек: двоих из них пришлось госпитализировать, остальных эвакуировали. Всем жильцам дома предложили жилые помещения манёвренного фонда для временного проживания.

Сотрудники АО "ДК Нижегородского района" провели оценку повреждений конструкции дома, полученных при пожаре, а также оценили состояние инженерных систем для составления сметы на необходимые ремонтные работы.

– В настоящее время АО "ДК Нижегородского района" завершил ремонт в местах общего пользования, – подтвердили в мэрии. – В доме восстановили электроснабжение, а также стены, напольное покрытие и витражное окно на лестничной площадке между 2 и 3 этажом. Сейчас работы по ремонту продолжаются собственниками.

Кроме того, глава Нижегородского района Илья Лагутин призвал не забывать о пожарной безопасности даже зимой, поскольку в этот сезон возрастает нагрузка на бытовые и газовые приборы и электросеть.

– За 2021 год на территории нашего района произошло более 100 пожаров по причине неосторожного обращения с огнём, – поделился Илья Лагутин. – Призываю жителей быть внимательнее и аккуратнее, это гарантия нашей безопасности, защиты близких и окружающих.