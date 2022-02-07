Мэрия не планирует вводить дистанционное обучение в нижегородских школах

Мэрия Нижнего Новгорода не планирует вводить дистанционное обучение в школах города, а также во всех остальных учреждениях культуры и спорта. Об этом заявил нижегородский мэр Юрий Шалабаев в своём Instagram.

– Директор городского департамента образования Владимир Радченко доложил, что уже сегодня с карантина вышли 32 школы и 16 детских садов, – добавил глава города. – Судя по динамике, к концу недели на дистанте останутся 11 школ, все сады будут работать в штатном режиме.

Юрий Шалабаев резюмировал, что оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции решил действовать в индивидуальном порядке в отношении каждого учреждения.

– Конечно, нужно продолжать все мероприятия по противодействию коронавирусу в учреждениях и жёстко их контролировать. Если ситуация изменится, соберёмся на следующей неделе и примем необходимые решения, – заверил мэр.