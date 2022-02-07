Мелик-Гусейнов ответил на жалобы нижегородцев на работу поликлиник

Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов ответил на жалобы нижегородцев по поводу работы поликлиник. Одна из таких претензий была написана жительницей города @rina_81.1110.

– Порядок бы ещё навели в городских поликлиниках – цены бы вам не было. Такого бардака, какой творится сейчас, не было никогда! – пишет женщина.

На что министр ответил ей:

– И пандемии не было никогда в новейшей истории.

Кроме того, за коллег вступилась заведующая нефрологичеким отделением, врач-нефролог нижегородской больницы № 33 Виолетта Пивоварова (@viola.bobkova), которая утверждает, что столько больных не было никогда прежде.

– Представьте, Вы приходите на работу, а там в сто раз больше работы? И Вы бы справлялись как часы? – пишет она. – К сожалению, даже телефоны с компьютерами не выдерживают, одни люди на себе всё вытаскивают. К примеру, в Германии только один час принимают звонки от больных ковидом, с понедельника по четверг!