Мелик-Гусейнов ответил на жалобы нижегородцев на работу поликлиник

Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов ответил на жалобы нижегородцев по поводу работы поликлиник. Одна из таких претензий была написана жительницей города @rina_81.1110.
– Порядок бы ещё навели в городских поликлиниках – цены бы вам не было. Такого бардака, какой творится сейчас, не было никогда! – пишет женщина.
На что министр ответил ей:
– И пандемии не было никогда в новейшей истории.
Кроме того, за коллег вступилась заведующая нефрологичеким отделением, врач-нефролог нижегородской больницы № 33 Виолетта Пивоварова (@viola.bobkova), которая утверждает, что столько больных не было никогда прежде.
– Представьте, Вы приходите на работу, а там в сто раз больше работы? И Вы бы справлялись как часы? – пишет она. – К сожалению, даже телефоны с компьютерами не выдерживают, одни люди на себе всё вытаскивают. К примеру, в Германии только один час принимают звонки от больных ковидом, с понедельника по четверг!