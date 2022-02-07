До -5 градусов потеплеет в Нижнем Новгороде к вечеру 7 февраля

До -5 градусов резко потеплеет в Нижнем Новгороде к вечеру сегодня, 7 февраля. Согласно данным Gismeteo, день продолжит быть сухим и пасмурным.

Температура ночью и утром в приволжской столице колебалась от -11 до -10 градусов, к полудню достигла уже -8 градусов, но останавливаться на этом она не должна, если верить синоптикам. Скорость ветра тоже незначительно возрастёт – до 6 метров в секунду. Небо сегодня, как и всю предстоящую неделю, будет затянуто облаками, прояснений прогнозы не обещают. Но при этом осадков в этот понедельник не ожидается.

Напомним, в прошедшем январе-2022 за сутки 10-11 числа выпало свыше 40% от месячной нормы осадков.