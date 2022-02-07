Пожарно-техническую экспертизу проведут на месте гибели пенсионера в Вачском районе

Пожарно-техническую экспертизу проведут на месте пожара в Вачском районе Нижегородской области, где погиб 71-летний пенсионер 5 февраля. Об этом сообщили в СУ СКР региона. Напомним, трагедия случилась в деревне Сколково: загорелся жилой дом по улице Центральной, 55. На месте пожара сотрудники служб экстренного реагирования обнаружили тело погибшего. Предварительной причиной возгорания была названа неосторожность в обращении с огнём при курении.

– На место происшествия выехали следователи Павловского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области и организовали проведение доследственной проверки, – сообщили в ведомстве. – По предварительным данным, дом, в котором произошло возгорание, деревянный, в нём имелось печное отопление.

Также известно, что при осмотре тела погибшего мужчины следователи СК не обнаружили телесных повреждений, указывающих на насильственную смерть. Тогда была назначена судебно-медицинская экспертиза.

– Как основную версию произошедшего следователи СК рассматривают неосторожное обращение с огнём, – резюмировали в ведомстве. – Назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.