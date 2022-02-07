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Спорт7 февраля 2022 10:32

Конькобежка Елизавета Голубева, представляющая Нижегородскую область, финишировала седьмой на Олимпиаде-2022 в Пекине

Спортсменка показала лучший результат среди россиянок на дистанции 1500 метров
Мария СОРОКИНА
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Нижегородская конькобежка Елизавета Голубева финишировала с седьмым результатом на Олимпийских играх-2022 в Пекине. 7 февраля спортсменка выступила на дистанции 1500 метров в паре с одной из наиболее перспективных участниц дистанции – олимпийской чемпионкой Пхенчана японкой Такаги Михо.

В итоге Голубева финишировала с результатом 1 минута 55.30 секунды и показала лучшее время среди россиянок. Михо преодолела дистанцию за 1.53.72, уступив теперь уже шестикратной олимпийской чемпионке Ирен Вюст (Нидерланды) 44 сотых секунды. 3 место у Антуанетты де Йонг из Нидерландов, финишировавшей с результатом 1.54.82.

Еще одна российская конькобежка Евгения Лаленкова показала девятое время с результатом 1.55.74, далеко позади, на 22 месте оказалась Елена Сохрякова, преодолевшая дистанцию с результатом 1.59.58.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по хоккею проиграла Канаде на Олимпиаде-2022 в Пекине.