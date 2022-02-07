Нижегородцы смогут улететь в Анапу и Геленджик прямыми рейсами

Уже в скором времени жители Нижнего Новгорода смогут улететь к Чёрному морю прямыми рейсами – до Анапы и Геленджика. Их запустит авиакомпания Red Wings летом текущего года, о чём сообщили в пресс-службе перевозчика. А также её представители отметили, что перелёты будут выполняться на новейших комфортабельных лайнерах SSJ100, вмещающих сто кресел.

– Билеты по самым привлекательным ценам уже в продаже на официальном сайте авиакомпании flyredwings.com, – добавили в пресс-службе. – Рейсы из Нижнего Новгорода в Анапу будут происходить по средам и субботам, начиная с 28 мая. А в Геленджик – со 2 июня по четвергам.

Кроме того, оказалось, что Red Wings также запускает рейсы из Нижнего Новгорода в Калугу – они начнутся со 2 марта и будут выполняться по средам – и в Челябинск – с 3 марта по средам и воскресеньям.

Авиакомпания Red Wings с недавнего времени летает из столицы Приволжья в Екатеринбург, Самару и Воронеж. К базовым перелётам можно отнести рейсы в Москву, Жуковский (Московская область), Санкт-Петербург, Омск и Пермь.