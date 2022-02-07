Эксперт-эколог Юрий Коробов: «На встрече «Деловой России» с президентом РФ обсудили госпрограмму поддержки предприятий, которые берут на себя повышенные социально-экологические обязательства»

Форум «Деловой России» с участием Президента РФ является ежегодной диалоговой площадкой. Фото предоставлено пресс-службой "Деловой России".

На днях в режиме видеоконференции состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», в которой приняли участие отделения из 80-ти регионов страны, сообщает пресс-служба организации. Форум «Деловой России» с участием Президента РФ является ежегодной диалоговой площадкой. В этом году мероприятие было организовано в гибридном формате.

По словам источника, Президент «Деловой России» Алексей Репик, председатель Совета основателей «Деловой России» Борис Титов и член координационного совета «Деловой России», эксперт-эколог, председатель совета директоров АО «Берега» Юрий Коробов, вынесли на повестку пленарного заседания с участием президента ряд важных для государства вопросов, направленных на улучшение условий для ведения бизнеса и запуск новых предпринимательских инициатив.

Как сообщает пресс-служба «Деловой России», в ходе беседы представителей бизнеса с Владимиром Путиным были озвучены проблемы предпринимателей и внесены предложения по их решению.

Эксперт-эколог Юрий Коробов прокомментировал вопросы экологии, поднимавшиеся на Форуме: «При обсуждении экологической повестки возникли вопросы введения российского «зеленого» стандарта (по аналогии с международным ESG), возобновления программы утилизации автомобилей, поддержки развития энергосберегающих технологий и предоставления льгот предпринимателям, которые их используют, - рассказал он. - Также было отмечено, что в настоящее время много ведомств занимается «зеленой» повесткой, поэтому предпринимателям не хватает системы «одного окна».

По словам источника, Владимир Путин поддержал предложение о создании такой службы: «Если приходится бегать при реализации того или иного проекта по разным ведомствам, что-то наверняка дублировать и терять время, то, конечно, нужно сделать всё для того, чтобы этого избежать», - подчеркнул президент России.

«Зеленая повестка сегодня – это мировой курс, - отметил член координационного совета «Деловой России», эксперт-эколог, председатель совета директоров АО «Берега» Юрий Коробов. - Общество начинает понимать, что будущее зависит исключительно от нашего отношения к природе сегодня. Как емко отметил Президент РФ Владимир Владимирович Путин – проблемы сегодня «нужно зачищать». Государственная программа поддержки предприятий, которые берут на себя повышенные социально-экологические обязательства позволит сократить нагрузку на экосистему и сохранить ресурсы. Выбранный российским предпринимательством курс на экологичный бизнес – единственно верный. За «зеленой» промышленностью – будущее России», – заключил Юрий Коробов.