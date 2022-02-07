Хоккеистки нижегородского «СКИФа» приняли участие в скандальном матче Олимпиады-2022 против канадок

Начало встречи было отложено. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Женская сборная России по хоккею со счетом 1:6 проиграла сборной Канады в матче Олимпиады-2022, состоявшемся в Пекине 7 февраля. Трансляцию хоккейного поединка вел «МАТЧ ТВ».

Начало встречи было отложено на час из за отсутствия результатов тестов российских хоккеисток. Для участия в матче хоккеисткам обеих команд пришлось надеть маски. О причинах произошедшего написала «Комсомольская Правда – Спорт».

В первом и начале второго периода голкипер россиянок Дарья Гредзен пропустила в общей сложности 4 шайбы, поэтому на экваторе игры была заменена на Марию Сорокину. За пару минут до окончания двадцатиминутки россиянки провели эффектную атаку - Александра Вафина отдала бросок налево, и Анна Шохина стала автором первой шайбы в ворота канадок.

Третий период россиянки начали в меньшинстве из-за удаления Екатерины Добродеевой, и канадки в пятый раз попали по российским воротам. Из большинства была забита и шестая шайба. Седьмой гол соперниц из большинства был отменен из-за положения «вне игры». В оставшиеся минуты россиянки не смогли сократить разницу в счете.

Из игроков «СКИФа» в этом матче приняли участие Елена Проворова, Ландыш Фаляхова и Оксана Братищева. Ангелина Гончаренко и Виктория Кулишова не попали в заявку.

8 февраля сборная России проведет последний матч группового этапа против сборной Финляндии. Начало трансляций в16:10.