Свет и горячую воду отключили частично в трёх районах Нижнего Новгорода 7 февраля

Горячую воду и электроснабжение отключили частично в трёх районах Нижнего Новгорода сегодня, 7 февраля. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Канавинский район:

С 09:00 до 16:00 света не будет в домах 40, 42 по улице Октябрьской революции и в доме 9 по улице Витебской.

Московский район:

С 12:00 до 17:00 свет отключат в доме 10 по улице Шаляпина.

Нижегородский район:

С 09:00 до 15:00 без горячей воды останутся жильцы дома 33 по улице Нестерова.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.