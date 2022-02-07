Программист из Нижнего Новгорода перевел телефонным мошенникам 7 млн рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Нижнем Новгороде инженер-программист лишился крупной суммы денег, попавшись на удочку мошенников. Пытаясь «спасти» свои накопления, мужчина набрал кредитов и перевел аферистам 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Эта история произошла в начале февраля. Мошенники действовали по известной схеме: позвонили, представились сотрудниками банка, сообщили о том, что кто-то якобы пытался снять со счета деньги и предложили перевести накопления на «безопасные счета». 46-летний программист поверил мошенникам, снял все свои деньги с карты и перечислил их на четыре продиктованных счета. На этом аферисты не остановились и продолжили дальше «разводить» клиента. Они убедили мужчину оформить четыре кредита в разных банках и перевести им. В общей сложности мошенники выманили у доверчивого нижегородца 7 млн рублей.

- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает круг лиц, причастных к преступлению. Мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы, - сообщили в МВД.