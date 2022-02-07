Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 5:52

Строительство вышек сотовой связи хотят запретить в Нижнем Новгороде

Проект постановления опубликован на сайте регионального правительства
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

В Нижнем Новгороде могут запретить строительство вышек сотовой связи. Соответствующие изменения предлагается внести в Положение о порядке размещения объектов на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Проект постановления опубликован на сайте правительства Нижегородской области.

Согласно документу, решение об отказе в строительстве объекта должно приниматься в случае, если речь идет о размещении сооружений связи – антенных опор, матч и башен – на территории города Нижнего Новгорода.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, с этой инициативой выступила администрация Нижнего Новгорода. Сейчас в городе отсутствуют какие-либо правила или требования к размещению вышек сотовой связи, и они, по мнению чиновников, портят архитектурно-градостроительный облик города, а также негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека, создают визуальный шум.

По данным администрации города за 2020 год, в Нижнем Новгороде возведено 166 мачт, которые служат одновременно опорами наружного освещения и вышками операторов сотовой связи.

Вопрос о запрете строительства вышек сотовой связи в Нижнем Новгороде будет вынесен на публичные слушания, которые пройдут с 4 февраля до 7 марта. Предложения и замечания нижегородцы могут направить по адресу fomina@gosim.kreml.nnov.ru.