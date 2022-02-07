Строительство вышек сотовой связи хотят запретить в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде могут запретить строительство вышек сотовой связи. Соответствующие изменения предлагается внести в Положение о порядке размещения объектов на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Проект постановления опубликован на сайте правительства Нижегородской области.

Согласно документу, решение об отказе в строительстве объекта должно приниматься в случае, если речь идет о размещении сооружений связи – антенных опор, матч и башен – на территории города Нижнего Новгорода.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, с этой инициативой выступила администрация Нижнего Новгорода. Сейчас в городе отсутствуют какие-либо правила или требования к размещению вышек сотовой связи, и они, по мнению чиновников, портят архитектурно-градостроительный облик города, а также негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека, создают визуальный шум.

По данным администрации города за 2020 год, в Нижнем Новгороде возведено 166 мачт, которые служат одновременно опорами наружного освещения и вышками операторов сотовой связи.

Вопрос о запрете строительства вышек сотовой связи в Нижнем Новгороде будет вынесен на публичные слушания, которые пройдут с 4 февраля до 7 марта. Предложения и замечания нижегородцы могут направить по адресу fomina@gosim.kreml.nnov.ru.