Ряд муниципалитетов Нижегородской области переведёт школьников на дистант

Некоторые муниципалитеты Нижегородской области переведут школьников на дистанционное обучение. Региональный Роспотребнадзор проанализировал ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и ковидом среди детей и направил предложения о переходе на дистант в органы местного самоуправления Нижнего Новгорода, Перевозского, Павловского, Кстовского районов области, а также в городской округ города Арзамас. В том числе это касается учреждений дополнительного образования.

Очное обучение уже приостановлено в школах Перевозского и Павловского районов. В Арзамасе и Кстовском районе дистант введён для учеников 6-8 классов и 10-х.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что те классы или группы, которые были закрыты на карантин из-за регистрации единичного случая ковида, с 7 февраля возвращаются к очному формату обучения. Ранее мы рассказывали, что в России официально отменили карантин для контактных с COVID-больными.

А классы или школы, закрытые на карантин по причине массовой заболеваемости ОРВИ или ковидом, остаются закрыты по-прежнему.