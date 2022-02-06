Нижегородский Роспотребнадзор проведёт проверку по факту найденной в супе мыши в Спаре на Дьяконова Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородское Управление Роспотребнадзора проведёт проверку по факту обнаружения мыши в супе в отделе готовых блюд Спара на Дьяконова. Накануне об этой неприятности заявили местные жители на канале "Нижний 1". В качестве доказательства они предоставили фотографии, на которых видны кастрюли с супом, характерные для сети Спар, и несчастная мышка, плавающая в половнике. В том числе видны фирменные ценники. Но прямых доказательств, в каком именно Спаре это произошло, по сути пока нет.

– Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области в связи с публикациями в СМИ и социальных сетях фотоматериалов, указывающих на нарушение требований к безопасности готовых блюд в магазине Спар на улице Дьяконова, будет организована и проведена проверка после согласования с прокуратурой Нижегородской области, – прокомментировали в ведомстве.