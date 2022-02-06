32-летнюю Юлию Аршинову ищут в Нижнем Новгороде уже неделю. ФОТО: ПСО "ВОЛОНТЁР НН"

32-летняя Юлия Аршинова пропала в Нижнем Новгороде уже неделю назад. Её поисками занимается поисково-спасательный отряд "Волонтёр НН". В своей официальной группе в соцсетях представители отряда разместили пост с просьбой о помощи в распространении информации о поисках Юлии и о содействии в них.

По информации "Волонтёра НН", девушка ушла из дома по улице Бориса Панина, 9 ещё 31 января и до сих пор не вернулась. С того момента о её местонахождении ничего не известно.

Приметы Юлии: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, кудрявые русые волосы до плеч. Была одета в бежевый пуховик, чёрные легинсы и чёрные сапоги. При себе имела чёрную сумку.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска: 8-904-059-73-91 Надежда (Дежа), – призывают поисковики.