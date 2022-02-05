58-летний житель Уренского района погиб на пожаре в частном доме

Пожар был ликвидирован в 16:12. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Частный дом загорелся в деревне Большая Арья Уренского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании в доме №83 по улице Колхозной поступило в 14:30. В 14:47 пожар был локализован, а в 15:05 было ликвидировано открытое горение.

-Уничтожена кровля дома по всей площади и повреждена внутренняя отделка на площади 104 квадратных метров. В 15.46 на месте пожара обнаружено тело 58-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе.

Только в 16:12 было объявлено о полной ликвидации последствий пожара. Возгорание было обнаружено поздно, и это повлияло на тяжесть его последствий. Всего в тушении возгорания принимали участие 17 человек личного состава с использованием 6 единиц техники. Причина пожара еще не установлена.

Ранее сообщалось, что в Семенове сгорел дом площадью 250 квадратных метров.

https://www.nnov.kp.ru/online/news/4616498/