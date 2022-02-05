Совместный рейд по незаконным рекламным конструкциям провели депутаты городской Думы и рекламная служба города

4 февраля 2022 года члены постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре провели выездное совещание по контролю незаконно установленных рекламных конструкций на территории Нижнего Новгорода. Участники рейда в сопровождении представителей МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (МКУ «ГЦГиА») осмотрели около 10 мест размещения незаконных объектов – в районе площади Лядова, проспекта Гагарина, Московского шоссе, на улицах Барминская, Ванеева, Куйбышева и других.

Как сообщил председатель комиссии Михаил Иванов, незаконные рекламные конструкции необходимо демонтировать силами рекламной службы города, что требует выделения бюджетных средств.

«Такие конструкции делятся на три типа. Первый - с истекшим сроком действия разрешения на размещение, когда контракты с собственниками уже расторгнуты. Второй - объекты, собственников которых не удается выявить даже силами правоохранительных органов. И третий - конструкции, которые, согласно разрешению, должны располагаться на частной земле, а по факту - установлены на муниципальной», - рассказал Михаил Иванов.

В свою очередь, заместитель директора МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» Александр Саляев обратил внимание комиссии на то, что требования к информационным конструкциям регламентируются разделом 7 Правил благоустройства, а рекламные конструкции размещаются в соответствии с Правилами установки и эксплуатации. В случае выявления нарушений собственникам незаконных рекламных конструкций выдаются предписания о демонтаже со сроком добровольного демонтажа 30 дней, а по информационным конструкциям уведомления со сроком в 5 дней.

Также Александр Саляев рассказал об информационном взаимодействии с рекламодателями. Реестр действующих разрешений размещен на сайте рекламной службы города, с которым потенциальный рекламодатель может ознакомиться при принятии решения о заключении договора с собственником.

«К нам часто дополнительно обращаются для подтверждения законности размещения той или иной рекламной конструкции, однако, рекламодатель должен помнить, что ответственность за нарушение законодательства лежит на собственнике объекта размещения рекламы», - подчеркнул Александр Саляев.

«Необходимо регулировать данный рынок, регулярно проводить рейды на предмет выявления незаконных рекламных конструкций, чем и занимается рекламная служба города», - подчеркнул Михаил Иванов.

Член комиссии Павел Пашинин положительно оценил работу МКУ «ГЦГиА» по выявлению и демонтажу незаконных рекламных конструкций, проведенную в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода.

«Сегодня мы увидели, что есть еще проблемы с оформлением и неудовлетворительным внешним видом ряда конструкций, однако, как нам обещали, к майским праздникам все недочеты будут устранены. Я надеюсь, что демонтаж оставшихся незаконных конструкций будет профинансирован в необходимом объеме и рекламная служба города этот вопрос закроет», - прокомментировал Павел Пашинин.

Справка:

Подведомственное департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» на системной основе осуществляет мероприятия по борьбе с размещением на территории города незаконных объектов наружной рекламы и информации.

В 2021 году выявлен 3801 незаконный объект рекламы и информации. Демонтировано 3203 самовольно установленных рекламных и информационных конструкции, из которых 1718 – принудительно силами МКУ «ГЦГиА», а 1485 – владельцами добровольно.

В мае 2021 года за МКУ «ГЦГиА» закреплены полномочия по выявлению и демонтажу незаконных информационных конструкций. В рамках проведения данной работы МКУ «ГЦГиА» подготовлено 4226 уведомлений о демонтаже, демонтировано 1168 конструкций.