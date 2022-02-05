Потолок обрушился в квартире 83-летней женщины-ветерана в Дзержинске

Потолок обрушился в квартире 83-летней женщины в Дзержинске 2 февраля. Об этом сообщил блогер Алексей Алексеев на своей странице в соцсетях.
Пенсионерка проживает в доме №22 по улице Пожарского, является Ветераном труда и, по мнению автора записи, такого отношения к себе не заслужила.
- По словам жителей, всё началось в понедельник. С потолка начала капать вода. Вызвали специалистов из «Управдома». Те пришли, посмотрели, и ничего не обнаружив, ушли. Потом были еще заявки, но их просто игнорировали. Потом рухнул потолок, -поделился подробностями Алексей.
Дальнейшие звонки и обращения желаемого результата не принесли – с потолка все еще капает. Также блогер рассказал об аналогичном случае в доме №23 по улице Пожарского.
- Тогда сказали, мол, у вас был натяжной потолок, под ним всё прело, поэтому и рухнуло. Здесь нет натяжного потолка, - заметил он.
Ранее сообщалось, что жители Дзержинска пожаловались на трещину в доме.