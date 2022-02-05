Пятеро хоккеисток нижегородского «СКИФа» приняли участие в матче сборной России против США на Олимпиаде-2022

Матч закончился победой команды США. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Женская сборная России по хоккею со счетом 0:5 проиграла США в матче Олимпиады-2022 в Пекине, состоявшемся 5 февраля. Трансляцию игры вел телеканал «МАТЧ ТВ».

Россиянки пропустили по шайбе в первом и втором периодах. Уверенная игра российских хоккеистов во второй двадцатиминутке не приносила результативности, при этом вторая шайба американок была заброшена рикошетом. В третьем периоде в воротах российской команды оказалось еще три шайбы. После этого голкипера россиянок Марию Сорокину сменила Дарья Гредзен.

В этом хоккейном поединке приняли участие сразу пятеро игроков нижегородского «СКИФа». Так, вернулась с карантина защитник Ангелина Гончаренко. Также в составе национальной сборной вышли игроки нижегородской команды защитник Елена Проворова, нападающие Ландыш Фаляхова, Оксана Братищева и Виктория Кулишова. А еще в запасе на эту игру была заявлена вратарь Валерия Меркушева.

7 февраля россиянки выйдут на лед против сборной Канады. Начало матча в 7:10.

Ранее сообщалось, что российские хоккеистки обыграли Швейцарию со счетом 5:2.