Более 3 тысяч незаконно установленных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде за год

Рекламный щит. Фото: Дума города Нижнего Новгорода.

3801 незаконно установленную рекламную конструкцию выявили в Нижнем Новгороде в ходе рейдов в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служб городской Думы.

3203 таких конструкций было демонтировано, причем 1718 убрали принудительно силами МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры», а еще 1485 владельцы убрали добровольно.

Отметим, что в 2022 году проверочные мероприятия будут продолжены. Так, 4 февраля комиссия Думы проверила десять локаций на территории города.

- Такие конструкции делятся на три типа. Первый - с истекшим сроком действия разрешения на размещение, когда контракты с собственниками уже расторгнуты. Второй - объекты, собственников которых не удается выявить даже силами правоохранительных органов. И третий - конструкции, которые, согласно разрешению, должны располагаться на частной земле, а по факту - установлены на муниципальной, - сказал председатель комиссии Михаил Иванов.