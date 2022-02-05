Щель образовалась в девятиэтажке на проспекте Ленина в Дзержинске

Тот самый домна проспекте Ленина. Фото: https://vk.com/dzertv_ru

Жители дома №1В по проспекту Ленина в Дзержинске пожаловались на низкую температуру в своих квартирах. Запись соответствующего содержания появилась в сообществе «Дзержинское телевидение» во ВКонтакте.

По словам анонимного автора, в девятиэтажке 1989 года постройки образовалась огромная щель, из-за которой все тепло выдувает из квартир.

- Жители после безрезультатных обращений в Жилищную Инспекцию пытаются закладывать ее тряпками и другими подручными материалами, чтобы хоть как-то сохранить в квартирах тепло. Температура в наших домах достигает 16 градусов. Что нам делать? – написал анонимный пользователь.

Как предположили в комментариях, щель могла образоваться из-за того, что дом стоит на месте бывшей карстовой ямы, которую засыпали песком. Также дзержинцы опасаются, что дом может рухнуть.

Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в Госжилинспекции Нижегородской области, в конце января этого года в Дзержинский отдел поступали жалобы от жильцов дома. Люди были не удовлетворены отоплением в доме.

- В конце января 2022 года Госжилинспекцией проведено обследование, в ходе которого установлено, что приборы отопления прогреты равномерно, промерзания стен не выявлено, - сообщили там.

При этом специалисты ГЖИ решили дополнительно обследовать здание. Соответствующее письмо направлено в управляющую компанию «Управдом-Центр». О результатах обследования намерены сообщить дополнительно.

- По вопросу наличия трещин на доме 1в по пр. Ленина обращений не поступало. На фото, размещённом в соцсетях, изображена не трещина на доме указанного адреса, а деформационный шов, - добавили в ГЖИ.