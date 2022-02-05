32-летнюю Юлию Аршинову почти неделю ищут в Нижнем Новгороде

Юлия Аршинова. Фото:ПСО "Волонтер"

32-летняя Юлия Аршинова пропала в Нижнем Новгороде. В ПСО «Волонтер» сообщили, 31 января 2022 года женщина ушла из дома №9 по улице Бориса Панина и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, голубые глаза, кудрявые русые волосы длиной до плеч. В день исчезновения женщина был одета в бежевый пуховик, черные леггинсы и черные сапоги, при себе имела черную сумку.

«Юля, найдись!» и «Пожалуйста, найдись!» - пишут друзья и знакомые девушки в соцсетях.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юлии Аршиновой, просят обращаться на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 8-(831) 291-51-51 или инфоргу поиска Надежде по телефону: 8-904-059-73-91.