Куриные яйца, хлеб и чай подешевели в Нижегородской области

Упаковка из десяти яиц обойдется в 75,42 рубля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Средняя цена некоторых товаров заметно снизилась в Нижегородской области за неделю. Об этом свидетельствуют данные Нижегородстата.

Так, в период с 21 по 28 января на 4,1% подешевел чай черный байховый, его килограмм стал стоить в среднем 827,91 рубля. Куриные яйца стали дешевле на 3,1%. Упаковка из десяти яиц обойдется в 75,42 рубля. На 1,6% снизилась цена и на куриное мясо, килограмм предлагалось приобрести за 156,9 рубля.

Хлеб из пшеничной муки подешевел до 81,33 рубля за килограмм. Также снизились цены на пшено, рис шлифованный, сметану и сливочное масло.

Ранее сообщалось, что в регионе снизились цены на мороженую рыбу.