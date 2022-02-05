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Общество5 февраля 2022 10:07

27 нижегородцев скончались от коронавируса за последние сутки

Количество заразившихся увеличилось до 3721 человека
Мария СОРОКИНА
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В общей сложности за все время от коронавируса скончалось 10614 нижегородцев.

В общей сложности за все время от коронавируса скончалось 10614 нижегородцев.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

27 жителей Нижегородской области скончались от коронавируса по состоянию на 5 февраля. Соответствующая информация опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

По данным на 1:00 в регионе было 3458 новых заболевших, но за несколько часов эта цифра увеличилась до 3721 человека. 495 жителей региона госпитализированы в стационары медицинских учреждений, остальные продолжают лечение в амбулаторных условиях. Кроме того, 1032 нижегородца излечились от коронавируса за последние сутки.

Отметим, что общее число выявленных случаев составляет 267189. При этом 231121 пациент выздоровел, а 10614 – скончались.

Напомним, в областном центре усилили санитарную обработку общественного транспорта.

Около 150 студентов-волонтеров оказывают помощь врачам в нижегородских поликлиниках.

Введение полного локдауна в регионе пока не планируется.