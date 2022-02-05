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Происшествия5 февраля 2022 9:36

Газовое оборудование во взорвавшемся доме на проспекте Ленина было исправным

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело
Мария СОРОКИНА
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Взрыв газа произошел в квартире на 5 этаже.

Взрыв газа произошел в квартире на 5 этаже.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородские следователи выяснили некоторые подробности, связанные со взрывом газа в одном из многоквартирных домов на проспекте Ленина областного центра. В результате этого происшествия пострадал один человек. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, расследуется уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей».

- Следователи СК провели первоначальный комплексный осмотр места происшествия, включая придомовую территорию, подъезда, квартиры, где произошло происшествие, и смежных с ней жилых помещений. При осмотре проводилось также испытание газового оборудования в пострадавшей квартире, оно находится в исправном состоянии, - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в организациях, которые проводили обслуживание газового оборудования в этом доме, изъята документация.

Напомним, 3 февраля на пятом этаже многоквартирного дома произошел взрыв газа. В результате хозяин квартиры был доставлен в больницу с ожогами 80% тела. Медики оценивают его состояние как критическое.

Рассматривается несколько версий произошедшего. Например, сам пострадавший мог не соблюдать правила при обращении с газовым оборудованием.

- Следователи назначают комплекс судебных экспертиз, в ходе которых будет установлено техническое состояние газового оборудования экспертным путем, - добавили в пресс-службе.