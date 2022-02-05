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Общество5 февраля 2022 6:41

Свыше 40 тысяч кубометров отходов намерены вывезти из Дзержинска в 2022 году

На эти цели намерены потратить порядка 30 млн рублей
Мария СОРОКИНА
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Одну из свалок намерены устранить по нацпроекту"Экология"

Одну из свалок намерены устранить по нацпроекту"Экология"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работы по ликвидации стихийных свалок будут продолжены в Дзержинске в 2022году, сообщает пресс-служба правительства региона. В этом году планируется вывезти более 40 тысяч кубометров отходов со свалки, которая находится рядом с полигоном «Игумново».

- Мусор на этой территории копился с 80-х годов, он наносит существенный ущерб экологии. Благодаря участию в нацпроекте мы сможем не только очистить, но и рекультивировать территорию. В ближайшие годы вместо гор мусора мы хотим получить 11 гектаров зеленого леса, - сказал глава региона Глеб Никитин.

В конце прошлого года ГБУ НО «Экология региона» занялось разработкой проекта по устранению этой свалки. В общей сложности из разных бюджетов на эти цели выделено 7,6 млн рублей. Проектные работы ведутся для последующего включения проекта в программу «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Заявка на включение в программу будет подана уже этим летом после утверждения проекта и проведения инженерных изысканий.

Отметим, площадь свалки составляет порядка 11 га, а общий объем размещенных на ней отходов – приблизительно 245тысяч кубометров.

Ранее сообщалось, что экологи проверят свалку бытовых отходов в Артемовских лугах.