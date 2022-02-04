Парк имени 1 Мая в Нижнем Новгороде оштрафуют за плохое содержание животных

Нижегородский парк имени 1 Мая выплатит административный штраф за плохое содержание животных. Среди нарушений числится недооборудованный изолятор для больных животных, отсутствие ветеринарной аптеки и маркированного уборочного инвентаря. Об этом сообщает пресс-служба ветеринарного надзора Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Известно, что в ходе проверки сотрудники оценивали условия содержания животных, их кормления и поения, а также оказание им ветеринарной помощи.

Теперь за обнаруженные нарушения должностное лицо выплатит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а юридическое от 10 до 20 тысяч рублей.

Напомним, несколько лет назад зоопарк «Мишутка» в парке «Швейцария» закрыли за издевательства над животными. Тогда с жалобами на адские условия содержания зверей и птиц обратились уже более 300 нижегородцев.

Самих животных было решено передать в зоопарк «Лимпопо», но только после карантина.

- В «Лимпопо» содержится 1300 животных и принять еще 48 для нас не будет проблемой. Среди новоприбывших будут носуха, зубры, львы, волки. Зоопарк придется немного расширить, что-то достроить — будем просить у города земли, - сообщил тогда директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

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