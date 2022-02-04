Благоустройство II очереди Центрального парка в Дзержинске обойдется в 86,8 млн рублей

На благоустройство второй очереди Центрального парка культуры и отдыха в Дзержинске выделено более 86,6 миллионов рублей. Работы проведут в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проведением работ будет заниматься компания ООО «КАПДОРСТРОЙ-НН».

- Центральный парк города стал любимым местом отдыха и прогулок для молодежи и людей старшего возраста. В прошлом году мы стали наполнять наш парк с событийной точки зрения, только за новогодние каникулы его посетило более 7 тысяч человек, - рассказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В этот раз архитекторы в концепции благоустройства предусмотрели все пожелания жителей и общественных организаций. Так, по проекту в парке появится огороженная площадка для выгула собак, воркаут-зона и площадка для игры в городки. Планируется также установить металлические ажурные решетки на входных группах.

- На время благоустройства второй очереди в парке будут установлены временные ограничения по передвижению посетителей, - добавил директор МАУ «Дирекция управления парками г.о.г. Дзержинск» Алексей Папертев.

В парке также смонтируют колесо обозрения.

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