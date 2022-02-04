В финал олимпиады «Я – профессионал» прошли более 34 тысяч участников

Успешно справились с заданиями отборочного онлайн-этапа и прошли в заключительный более 34 тысяч участников студенческой олимпиады «Я – профессионал». Эта олимпиада – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Она реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Отборочный онлайн-этап олимпиады «Я – профессионал» прошел с 10 по 26 декабря. Во время этого этапа студенты из разных городов России проверяли свои знания в испытаниях по одному или нескольким из 72 направлений – от журналистики до квантовых технологий. Задания этапа выполняли 104 523 участника из 83 регионов страны, но в заключительный этап прошли только 34 840 участников, представляющих 81 регион.

Среди участников доля мужчин составила 45%, а женщин – 55%. Минимальный возраст студента, прошедшего в заключительный этап, – 16 лет, им стала Александра Леднева (2005 г. р.) из Московского физико-технического института. Самый возрастной олимпиадник – 62-летний Сергей Голобоков (1959 г. р.) из Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва.

Самыми активными участниками отборочного этапа стали: Николай Нагибин из Московского открытого института – он прошел в следующий этап по 25 направлениям, Игорь Ельцов из Московского физико-технического института, который успешно выполнил задания в 22 направлениях, Анастасия Горбачева из Дальневосточного федерального университета - прошла по 20 направлениям, и Антон Малинский из Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, который вышел в заключительный этап по 20 направлениям.

- Долгожданные результаты отборочного онлайн-этапа – уже в личных кабинетах каждого участника. Во-первых, хочу поблагодарить и поздравить все 34 840 участников юбилейного сезона олимпиады, а во-вторых, хочется пожелать удачи всем тем, кто прошел в заключительный этап состязания. Профессиональные знания и желание стать первым – вот ключ к победе. Именно эти составляющие не только приведут вас к успеху в олимпиаде, но также сделают и лидером по жизни. Полагайтесь на свои знания, будьте преданными своим целям и цените каждый успешный шаг!, – отметила руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Она добавила, что самыми популярными направлениями по числу участников, прошедших в заключительный этап, стали: «Экология» (1 191 участник), «Психология» (1 153), «Лечебное дело и педиатрия» (1 118), «Математика» (1 065) и «Юриспруденция» (980).

- Завершился еще один важный период олимпиады «Я – профессионал». За время проведения отборочного этапа наиболее активными были молодые люди из пяти вузов, в которых оказалось больше всего претендентов на победу: Высшая школа экономики (2 083 участника), Сеченовский университет (1 574), Московский государственный университет (1 257), Санкт-Петербургский государственный университет (1 184) и Дальневосточный федеральный университет (1 019). Такое состязание – отличный старт профессионального пути каждого конкурсанта, вне зависимости от региона проживания, возраста и направления развития. Впереди – финал, это хорошая возможность проявить себя. Каждого участника ожидает не только теоретическая часть олимпиады, но и практическая, где им предстоит разбирать кейсы компаний-партнеров и искать для них наиболее оптимальные решения. Подобные задания – отличный способ в полной мере раскрыть свои умения на практике и зарекомендовать себя перед будущим работодателем. Я желаю участникам удачи, веры в себя и успехов в финале, – сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он также отметил, что в десятку регионов-лидеров по количеству участников, прошедших в заключительный этап олимпиады, вошли Москва (11 624 участника), Санкт-Петербург (4 399), Свердловская (1 223) и Томская (1 199) области, Приморский край (1 143), Республика Татарстан (956), Красноярский край (889), Новосибирская область (719), Республика Башкортостан (651) и Самарская область (616).

Заключительный этап олимпиады продлится с середины февраля до конца апреля. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой по большинству направлений он пройдет в режиме онлайн. Часть направлений пройдет в два тура – полуфинал и финал. Студентов ожидают практико-ориентированные задания от вузов-организаторов и компаний-партнеров.

Все участники отборочного этапа стали обладателями бонусов от партнеров олимпиады: промокодов от Яндекс.Практикума и платформы «Другое дело», скидки на любые программы обучения в «Нетологии», премиум-подписки от MyBook, а также книг в подарок и скидки от «ЛитРес».

Дипломанты олимпиады «Я — профессионал» станут известны в мае 2022 года, когда организаторы подведут итоги заключительного этапа состязаний. В зависимости от набранных баллов, дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус — премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.