Глава сельсовета в Лукояновском районе оштрафован на 30 тысяч рублей за снос водонапорной башни

Глава администрации Лопатинского сельсовета Лукояновского района получил штрафа в размере 30 тысяч рублей за снос водонапорной башни. Собранные следователями доказательства по делу о превышение должностных полномочий оказались признаны судом достаточными для вынесения приговора. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Итак, было установлено, что в марте 2020 года подсудимый дал устное указание демонтировать водонапорную башню, расположенную в селе Владимировка, и даже предоставил для её сдачи в приемный пункт необходимую технику. Своими действиями мужчина нанёс ущерб муниципальному образованию на сумму более 50 тысяч рублей.

- Свою вину в ходе расследования глава местного самоуправления признал частично, - подчеркнули следователи.

Деньгами в размере 9 тысяч рублей, полученными за сдачу конструкции водонапорной башни на металлолом, подсудимый распорядился по собственному усмотрению.

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