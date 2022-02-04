Чтобы снизить оплату за воду, нужно установить приборы учета

Чтобы существенно экономить на оплате холодной воды, Водоканал предлагает нижегородцам перейти с расчета по нормативу на расчет по показаниям счетчиков. Это связано с тем, что федеральным законодательством предусмотрено применение повышающего коэффициента к нормативам потребления коммунальных услуг для помещений, не оборудованных индивидуальными приборами учета.

- При отсутствии установленного индивидуального прибора учета в жилом помещении расчеты за услуги холодного водоснабжения с жителями производятся по нормативам с применением повышающего коэффициента, который в настоящее составляет 1,5, - напоминает директор Центра по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Николай Смирнов. – Поэтому мы призываем нижегородцев устанавливать счетчики и оплачивать только фактически потребленный ресурс!

Кроме отсутствия счетчиков, это правило касается неисправных приборов учета, а также тех, которые вовремя не прошли поверку. В последнем случае расчеты в первые 3 месяца после истечения межповерочного интервала производятся исходя из среднемесячного потребления, определенного по показаниям прибора учета за период не менее 6 месяцев, далее по нормативу, но тоже с применением повышающего коэффициента.

Установку или замену приборов учета может выполнить сам потребитель, а услуги по поверке счетчиков предоставляют специализированные организации. Важно выбрать аккредитованную компанию, чтобы не стать жертвой мошенников, которые обзванивают жителей или кидают листовки в почтовые ящики с требованием срочно провести поверку даже в тех случаях, когда она не требуется. Узнать срок поверки можно в документах на прибор учета или ФГИС Аршин.

Для жилых помещений, где актом подтверждается отсутствие технической возможности для установки приборов учета, повышающий коэффициент не применяется.