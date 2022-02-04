Поддержку 36 нижегородским семьям с особенными детьми оказал Мининский университет

Третий, завершающий этап программы дополнительного профессионального образования «Организация психолого-педагогической помощи родителям детей с особенностями развития” стартовал. Он проходит в рамках программы «9 шагов: тренинг родительских навыков» общественного проекта “Ментальное здоровье”. Бесплатную методическую поддержку семьям с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра, оказывали 12 слушателей программы.

В общественном проекте «Ментальное здоровье» участвуют Мининский университет, ПИМУ, фонды «Обнаженные сердца» и «Выход». Проект поддержан губернатором Нижегородской области Глебом Сергеевичем Никитиным и заместителем исполнительного директора НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО» Екатериной Никитиной, а руководит им полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Анатольевич Комаров.

Цель программы ДПО - подготовка специалистов, которые в дальнейшем помогут родителям в вопросах воспитания и обучения детей с аутизмом. Специалисты учатся вовлекать детей в занятия домашними делами, поддерживать заинтересованность ребенка, устанавливать коммуникацию, предотвращать нежелательное поведение и давать ребенку альтернативу такому поведению. Слушатели узнали, как постепенно минимизировать помощь взрослого, и главное, как родителям сохранить себя в хорошей форме и поднимать себе настроение. Полученные знания слушатели передавали родителям детей с РАС. Таким образом, у них формируются профессиональные компетенции в вопросе развития особенных детей. Тренер при необходимости сопровождает семью и дальше, давая методические рекомендации и оказывая профессиональную помощь.

- До недавнего времени таким особенным детям и их семьям не уделялось должного внимания. А они в нем нуждаются. Родители часто не знают, как помочь своим детям, для которых простые с нашей точки зрения вещи - не простые. “Дети дождя” нуждаются в компенсации социальных дефицитов, корректировке поведения. По программе мы готовим профессиональных помощников для таких семей. Сложно переоценить ценность программы - только в Нижегородской области детей с расстройствами аутистического спектра больше тысячи. А по мировым исследованиям диагноз РАС имеет один ребенок из 160. И всем им нужно внимание и профессиональная поддержка, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

На третий модуль программы ДПО «Практическое применение ведущими родительских групп стратегий программы «9 шагов» прошли 8 слушателей, в том числе педагоги Мининского университета. По завершению обучения слушатели получат статус тренера и смогут реализовывать программу «9 шагов: тренинг родительских навыков» на территории ПФО и страны. В Чувашии старт программы намечен на март 2022 года. По ней обучится 8 педагогов, которые по завершению программы также получат статус профессионального тренера.

На программе 9 шагов были четкие и понятные техники по решению и устранению проблем в поведении наших деток. Увидела свои слабые стороны, поняла, над чем нужно работать. Было очень много ответов на интересующие вопросы, касающиеся конкретно моего ребёнка. Ещё оказалось, что пообщаться с другими родителями тоже очень полезно. Это и успокаивает, что мы не одиноки, и чувствуешь себя комфортно среди своих, кто в теме, кто с такими же проблемами. Атмосфера была замечательная, комфортно и интересно. Очень довольна, что сюда попала, большое спасибо нашим педагогам Анастасии и Юлии!», - поделилась впечатлениями Анастасия Киселева, мама особенного ребенка.