Центр ядерной медицины появится в Нижнем Новгороде к 2024 году

Центр ядерной медицины планируют построить на Анкудиновском шоссе в Прикоском районе Нижнего Новгорода. Будущее развитие этой территорий обсуждалось на заседании архитектурного совета. Об этом сообщается на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

Заказчиком работ выступает ООО «РадиоМедСинтез», а проектировщиком ООО «М1 Проект».

Архитекторам также посоветовали взять за основу дальнейшей работы нынешние архитектурно-градостроительные решения, но разобраться тем, где будет находиться главный вход в здание.

Напомним, что объект будет включать в себя циклотронно-радиохимический комплекс для производства радиофармпрепаратов и ПЭТ-сканер. В этом центре специалисты будут оказывать нижегородцам медицинские услуги по диагностике онкозаболеваний. Открытие центра планируют провести ближе к 2024 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!