На Wink и more.tv состоится премьера сериала «The Телки»

Сериал «The Телки» (18+) - совместный оригинальный проект-адаптация одноименного романа Сергея Минаева, который создан компанией «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии» и войдет в линейки Wink Originals и more originals. Видерсервисы Wink и more.tv объявили, что его премьера состоится 24 февраля 2022 года, а пока представили первый тизер сериала.

Это скандальный бестселлер о мужчине, который всю жизнь пользовался женщинами ради своей выгоды, но получил по заслугам. Действие перенесено в наши дни, а история из нулевых предстает в виде порочного триллера о женской мести в лучших традициях «Исчезнувшей». Режиссер - Мария Агранович (участник «Кинотавра» с картиной «Люби их всех»), а в главной роли снялся сербский и российский актер Милош Бикович.

Сильные женские характеры воплощены главными российскими актрисами, среди которых Оксана Акиньшина, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, а также Анна Слю и Изабель Эйдлен. Именно они будут решать судьбу героя, роль которого исполняет еще одна звезда — Милош Бикович. Ироничный, дерзкий, сексуальный и опасный — такими эпитетами можно описать проект Марии Агранович.

Ревущие двадцатые нового века. Эпоха мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Главный герой — Андрей Миркин, многообещающий руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан женщинам. Миркин может соблазнить практически любую, он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Андрей идет по головам, не задумываясь о том, сколько жизней поломал на своем пути — ему просто все равно. Вишенкой на торте в карьере героя обещает стать многомиллионный тендер. Победа в нем Миркину обеспечена заранее. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. И в ближайшие дни она захлестнет Миркина с головой.

Дата выхода сериала назначена на 24 февраля 2022 года

О сериале «The Телки» (18+)

Создание проекта: компания «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии».

Жанр: драма.

Количество серий: 8.

Съемочная группа:

Генеральные продюсеры: Данила Шарапов, Петр Ануров, Вячеслав Муругов.

Продюсеры more.tv: Максим Рыбаков, Жора Крыжовников.

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин.

Креативные продюсеры: Сергей Минаев, Маруся Трубникова.

Авторы сценария: Дмитрий Абезяев, Маруся Трубникова.

Продюсеры: Марина Бебенина, Денис Уточкин.

Исполнительный продюсер: Анна Бочкарева.

Ведущий продюсер: Екатерина Старкина.

Режиссер-постановщик: Мария Агранович.

Оператор-постановщик: Дмитрий Карначик.

Художник-постановщик: Юлия Чарандаева.

Художник по костюмам: Анна Чистова.

Художник по реквизиту: Ирина Пасхина.

Художник по гриму: Татьяна Шайгарданова.

Актерский состав: Милош Бикович, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Оксана Акиньшина, Виктория Толстоганова, Анна Слю, Алексей Кравченко, Изабель Эйдлен, Алексей Агранович, Максим Стоянов, Артем Ткаченко, Влад Соколовский, Александр Мизев, Мария Дмитриева, Софья Володчинская.

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«НМГ Студия» была создана «Национальной Медиа Группой» в октябре 2018 года для развития и обогащения российского кинорынка проектами мирового уровня, а также расширения присутствия НМГ в сегменте кинопроизводства. В 2019 году компания закрыла сделку по приобретению 50% Art Pictures Studio. Ее киноактивы также включают в себя кинокомпанию KeyStone Production, анимационную «Студию Метрафильмс» и агентство по работе с блогерами Hype Agency.

Также в 2019–2020 гг. «НМГ Студией» созданы совместные предприятия со Star Media и компанией «Марс Медиа Энтертейнмент» для производства фильмов и сериалов — Star Media Vision и Mars Media Vision соответственно.