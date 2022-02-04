Около 150 студентов-волонтеров помогают нижегородским медикам

Студенты-волонтеры оказывают помощь медработникам в поликлиниках Нижнего Новгорода и ЦРБ Богородска, Бора и Ветлуги в период пятой волны коронавируса. Добровольно вызвались помочь 147 ребят из Нижегородского медицинского колледжа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Например, на звонки по горячей линии отвечают 22 студента, они не только оказывают консультативную помощь, но и работают в тесной связи с медучреждениями.

- Они всегда готовы прийти на помощь сотрудникам наших больниц и поликлиник - врачам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу, которым сейчас, в период пандемии, особенно тяжело, - подчеркнул директора Нижегородского медицинского колледжа Владимир Гречко.

Ребята также вносят в базу данных информацию о привитых от COVID-19 нижегородцах, работают с врачами-эпидемиологами, проводят термометрию и помогают в регистратуре. Помощь они оказывают и в процедурных кабинетах, берутся и за работу в качестве медсестер.

Напомним, что в Нижегородской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом, только за последние сутки в регионе выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса – 3458 новых заражений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!