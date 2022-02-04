Новый торговый центр планируют построить в Канавинском районе Нижнего Новгорода

Проектировщик ООО «Проект – М». Фото: Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области.
Новый одноэтажный торговый центр могут построить у дома №4 по улице Гороховецкая Канавинском районе Нижнего Новгорода. Будущее развитие этой территорий обсуждалось на заседании архитектурного совета. Об этом сообщается на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций региона.
Заказчиком работ выступает ООО «Достижение», а проектировщиком ООО «Проект – М» .
Представленную концепцию было решено доработать. Архитекторам нужно проработать элементы архитектуры фасадов здания и цветового решения. Скорректированный проект надо будет вновь представить на рассмотрение экспертов.
Напомним, ранее мы сообщали, что возле метромоста в Нижнем Новгороде на улице Соревнования построят пятиэтажный жилой дом, а на соседней Ярославской улице появится Клубный дом, который украсит Гребешковский откос.
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