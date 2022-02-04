Нижегородский водитель попытался сжечь служебный автомобиль, чтобы скрыть ДТП

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Накануне в Нижнем Новгороде сгорел автомобиль – возгорание произошло около 17 часов вечера у дома №1 по улице Пискунова. Тушением пожара занимались 2 единицы техники и 10 спасателей МЧС.
Вскоре также была установлена причина пожара и виновное в этом лицо. Как оказалось, поджог иномарки совершил 34-летний мужчина.
- Он совершил на вверенном ему автомобиле ДТП и, чтобы избежать ответственности за содеянное и уклониться от возмещения ущерба, совершил поджог служебной машины, - объяснили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
В настоящее время полицией по данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Расследование продолжается.
Напомним, ранее мы сообщали о поджигателях на квадроциклах, которые спалили автомобиль в Дзержинске в прошлом январе.
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