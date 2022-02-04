Новый КТ-аппарат за 38 миллионов рублей появился в Борской ЦРБ

Новый компьютерный томограф появился в Борской ЦРБ. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый компьютерный томограф заработал в центральной районной больнице Бора в январе 2022 года. Оборудование закупили за 38 миллионов рублей из резервного фонда правительства Нижегородской области. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Известно, что КТ-аппарат позволит проводить самые различные обследования. Оборудование будет работать так, чтобы снизить лучевую нагрузку на пациента, что крайне важно при диагностике вирусных пневмоний.

- Минимальная толщина среза - до 0,5 мм - обеспечивает высочайшую детализацию изображений, а благодаря 3D-визуализации упрощается диагностика сосудистой системы, - рассказал главный врач Борской ЦРБ Александр Смирнов.

Также есть планы по привлечению специалистов данного медучреждения для расшифровке КТ-снимков из других больниц региона.

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