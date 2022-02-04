В 12 районах Нижегородской области не выявили новых заражений COVID-19

За минувшие сутки в 12 муниципалитетах не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 263 468 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 100 437 зараженных, а остальные 163 031 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (25 315 человек) и на Бору (12 079 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (596 человек) и Перевозском районе (668 человек).

Напомним, ранее нижегородский министр здравоохранения Мелик-Гусейнов пояснил, почему в регионе не вводится полный локдаун, несмотря на рекордные значения заболеваемости коронавирусом.

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