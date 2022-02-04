Ещё два протокола составили на нижегородские кафе и магазины за нарушение COVID-мер

Более 110 объектов розничной торговли и общественного питания Нижнего Новгорода проверили на соблюдение мер противовирусной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, с 24 по 30 января сотрудники нижегородского Минпрома устроили рейды в нескольких крупных торговых центрах, а также в кафе и барах. В ходе проверок было вынесено 31 предупреждение и составлено 2 протокола об административных правонарушениях. Кстати, основным и наиболее распространённым нарушением является отсутствие рециркуляторов воздуха.

Сумма штрафа за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Нижегородской области для граждан составляет сумму в размере от 1 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

Повторное нарушение обойдётся в несколько раз дороже, также помимо денежного штрафа предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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